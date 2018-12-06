Бюджет ЕАЭС в 2019 году составит 8,7 млрд российских рублей

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Бюджет Евразийского экономического союза в 2019 году составит более 8,7 млрд российских рублей. Он был утвержден сегодня главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Расходы Евразийской экономической комиссии превысят 8,3 млрд российских рублей, Суда ЕАЭС - почти 383 млн российских рублей. Долевой взнос Беларуси составляет практически 400 млн в российской валюте.
У бюджета организации в 2019 году будет особенность: в нем предусмотрены расходы на реализацию цифровой повестки ЕАЭС в сумме 500 млн российских рублей.
Во время заседания главы государств также утвердили размер пошлины, которую должны уплачивать предприятия при обращении в Суд ЕАЭС. В следующем году она будет равняться 44,7 тыс. российских рублей в соответствии с прогнозируемым индексом роста потребительских цен 4,3%.-0-
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