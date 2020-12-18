Бюджет фонда соцзащиты населения на 2021 год сформирован с превышением доходов над расходами - Мурина

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва сегодня приняли в двух чтениях проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2021 год", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина, законопроект определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда, устанавливает порядок исполнения бюджета фонда.

"В 2021 году для выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, отдельных видов пенсий в бюджет фонда социальной защиты населения передаются субвенции в Br1,63 млрд. С текущего года установлена уплата обязательных страховых взносов за военнослужащих, проходящих срочную военную службу. Таких поступлений на 2021 год предусмотрено в сумме Br1,3 млн (менее 0,01%)", - рассказала Юлия Мурина.

По ее словам, расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br18 млрд 787,6 млн. "Основная часть расходов бюджета фонда (78,8%) - Br14 млрд 810,6 млн - направляется на финансирование пенсионного обеспечения. Общая сумма расходов бюджета фонда, направляемых на финансирование пособий, составляет Br3 млрд 688,1 млн, или 19,6% расходов бюджета. Кроме того, запланировано финансирование по другим статьям расходов в соответствии с целевым назначением средств фонда", - отметила парламентарий.

В целом, как подчеркнула Юлия Мурина, бюджет фонда на 2021 год сформирован с превышением доходов над расходами в сумме Br332,8 млн. Исполнение бюджета фонда будет осуществляться через единый казначейский счет.-0-