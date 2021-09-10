Бюджет Минска на 2021 год пересмотрен: допсредства пойдут на нужды ЖКХ, строительства, соцсферы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета депутатов сегодня на 29-й сессии утвердили изменения в предыдущее решение о бюджете города на текущий финансовый год, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом внесенных изменений объем бюджета Минска на 2021 год составит по доходам Br5 908,7 млн (вместо Br5 900,68), расходам Br6 143,2 млн (вместо Br6 135,1 млн) и сложится с дефицитом в Br234,4 млн.

Плановый объем доходов увеличен более чем на Br8 млн за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета. Основная сумма субвенций пойдет на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов и погашение основного долга по кредитам на строительство и реконструкцию жилья. Кроме того, из резервного фонда Br39 тыс. межбюджетного трансферта направят на техническое укрепление законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов спецпредприятия УП "Экорес"; Br31,4 тыс. - на погашение кредиторской задолженности 10-й ГКБ. Учреждение с 31 марта по 12 мая 2020 года отвечало за организацию питания студентов и сотрудников спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина". Отсюда и долги.

Часть сэкономленных средств по отдельным статьям расходов (почти Br10,6 млн) перераспределили на финансирование расходов ЖКХ. Что-то пойдет на текущий ремонт кровель и стыков в жилфонде, что-то - на благоустройство придомовых территорий в районах столицы; что-то - на замену лифтов и т.д.

Как отметила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, такое перенаправление средств объясняется необходимостью наведения порядка в коммунальном хозяйстве, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона.

Кроме того, дополнительно направляются Br150 тыс. на текущий ремонт в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2: в учреждении нужно срочно устранить дефекты системы отопления учебного и спального корпуса и заменить тепловые датчики на дымовые.

Еще Br500 тыс. дополнительно выделено на подготовку земельно-кадастровой документации, организацию и проведение аукциона на право проектирования и строительства объекта "Застройка квартала в границах пр. Независимости - Минская кольцевая автомобильная дорога - ул. Всехсвятских - кладбище "Восточное".

В качестве источника для увеличения расходов (в рамках перераспределения ассигнований) предусмотрена сложившаяся экономия средств по процентным платежам - от ассигнований на обслуживание облигаций Мингорисполкома и сумм на погашение кредитов на строительство метро в связи с досрочным их погашением и перерасчетом обязательств.-0-

Объем инвестпрограммы Минска сокращен примерно на Br11 млн