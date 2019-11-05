Бюджет на 2020 год должен заложить основу для старта новой пятилетки - Андрейченко

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский бюджет на 2020 год должен заложить основу для старта новой пятилетки. На это обратил внимание председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече обсуждался проект бюджета на 2020 год. "Документ должен заложить основу для старта новой пятилетки в 2021 году и в перспективе выход на запланированный уровень ВВП в $100 млрд в 2025-м", - отметил Владимир Андрейченко.

Таким образом будет обеспечено выполнение требований главы государства по стабилизации экономики путем сохранения макроэкономической стабильности, реализации сбалансированной бюджетной политики и концентрации ресурсов на тех направлениях, которые способны дать ощутимый экономический эффект, сказал спикер.

Он добавил, что бюджет на 2020 год становится еще более социально ориентированным. В числе приоритетных направлений расходов государства - повышение благосостояния граждан, поддержка многодетных семей, социально-экономическое развитие территорий.-0-