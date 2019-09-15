Бюджет на научную деятельность в Беларуси в 2020 году увеличат на 16%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году бюджет на научную деятельность будет увеличен на 16%. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщает БЕЛТА.

"Мы добились определенного роста, хотя, конечно, это не значительно - в следующем году наши расходы на науку будут на 16% выше", - сказал руководитель ведомства.

Он рассказал о ходе реализации государственной программы инновационного развития страны на 2016-2020 гг. "Результаты есть. Думаю, пятилетку мы закончим так, как и планировали, даже какие-то показатели постараемся перевыполнить", - сказал Александр Шумилин. Он отметил, что за время реализации госпрограммы в Беларуси выросло количество субъектов инновационной инфраструктуры. Так, если на начало пятилетки их было 13, то сегодня уже 26. 53 производства введены в эксплуатацию, более 30 из них уже вышли на проектную мощность.

За эти годы создано более 8,5 тыс. рабочих мест. Ожидается, что к концу 2020 года эта цифра увеличится до 11 тыс. По словам председателя ГКНТ, "это действительно рабочие места для будущего, с совершенно другим уровнем доходов".

"Сегодня мы уже произвели более чем на Br3 млрд. инновационной продукции. И очень важно, что почти 70% этой продукции поставлено на экспорт", - добавил Александр Шумилин.

В интервью были затронуты и другие вопросы. Говорили, в частности, о том, как решается вопрос с необходимостью возврата учеными бюджетных средств, потраченных на разработки, которые в итоге не были выполнены. "Мы в этом году уже несколько скорректировали законодательство, прописали объективные причины, - рассказал Александр Шумилин. - Приведу пример: допустим, разрабатывалось лекарство, в нем были некие элементы. Затем выходит законодательство, которым эти элементы запрещены. Какая вина в этом ученых?"

Конечно же, учесть и прописать в документе все причины не возможно. Поэтому право решать подобного рода вопросы дано комиссии по научно-технической политике при Совете Министров под руководством премьер-министра. Если данная комиссия решит, что причины, по которым разработка так и не увидела свет, действительно объективны, возвращать затраченные на нее деньги не обязательно.

"Пока мы нарабатываем практику принятия таких решений", - отметил руководитель ГКНТ. Тем не менее, по его словам, уже сегодня ученые могут обратиться в комиссию с тем, чтобы их случай был рассмотрен.-0-