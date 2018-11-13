Бюджет Союзного государства на 2019 год формируется в размере 6,7 млрд российских рублей - Рапота

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Бюджет Союзного государства на 2019 год формируется в размере 6,7 млрд российских рублей. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА в кулуарах проходящего сегодня в Москве экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

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