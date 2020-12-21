21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Союзного государства в 2021 году составит более 4,7 млрд российских рублей, заявил журналистам первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко по итогам 59-й сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной вопрос повестки дня сессии Парламентского собрания - принятие бюджета Союзного государства на 2021 год. Он принят сегодня в сумме 4 млрд 715 млн российских рублей. Вы знаете, что он состоит из двух частей: 35% - это белорусская часть, 65% - российская. Важно, что определены направления использования бюджета. Значительная часть средств пойдет на вопросы военно-технического сотрудничества, безопасность Союзного государства, на развитие здравоохранения, образования, социальной сферы, оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны и детей из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов", - рассказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в следующем году планируется реализовать девять совместных программ и 26 мероприятий. "В качестве одного из положительных примеров реализации союзных программ я бы хотел назвать спинальные системы. За 4 года работы российскими и белорусскими учеными созданы современные методики и технологии лечения искривлений, деформаций и травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. В том числе ученые предложили оборудование соответствующее. То есть пришло время готовить кадры, создавать медицинские центры, чтобы лечить наших детей", - отметил первый зампред Парламентского собрания.

Владимир Андрейченко акцентировал внимание, что во время 59-й сессии также обсуждалась общественно-политическая ситуация на союзном пространстве. "К сожалению, на сегодняшний день мы по-прежнему видим такое неприкрытое враждебное отношение со стороны коллективного Запада, Соединенных Штатов Америки прежде всего к Беларуси, России и в целом к Союзному государству. Цель понятна - дестабилизация обстановки, вмешательство во внутренние дела Беларуси. Цель - оторвать Беларусь от России, создать хаос. Сегодня мы обсуждали этот вопрос и едины во мнении, что необходимо этому противостоять. Это недопустимо. Мы договорились, что будет проведено несколько конференций с приглашением международных экспертов, с широким участием союзных парламентариев. Возможно, нам надо подумать и над некоторыми модельными законами в плане недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран", - заключил он.-0-