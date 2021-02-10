БКК договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"10 февраля Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере $247 за тонну", - сообщили в пресс-службе.

Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.

В БКК считают, что указанное соглашение - это "следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах".

"Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики. БКК выражает благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу, позволившую принять решение, отвечающее реальному положению дел на рынке и стимулирующее его дальнейшее гармоничное развитие", - добавили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская калийная компания" основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран. КНР - крупнейший потребитель калия в мире, компании, входящие в консорциум китайских покупателей, являются долгосрочными партнерами БКК.-0-