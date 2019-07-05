БКК ожидает подписания нового контракта с Индией на поставку калийных удобрений

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания ожидает подписания нового контракта с Индией на поставку калийных удобрений на 2019-2020 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БКК.

Отмечается, что Белорусская калийная компания успешно завершила программу отгрузок по заключенным контрактам с индийскими покупателями на 2018-2019 годы. Индия является значимым торгово-экономическим партнером для Белорусской калийной компании. Доля белорусского калия на индийском рынке составляет более 30%. "БКК выражает благодарность своим партнерам в Индии за плодотворное и успешное сотрудничество и ожидает подписания нового контракта на 2019-2020 годы", - говорится в сообщении компании.

Белорусская калийная компания - один из крупнейших экспортеров калия в мире. По результатам 2018 года доля БКК в мировом экспорте калийных удобрений составила 20,5%. География экспорта БКК составляет почти 130 стран.-0-