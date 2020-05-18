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18 мая 2020, 15:30

БКК подписала контракт на поставку калия в Индию по $230 за тонну

Фото БКК
Фото БКК

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская калийная компания" и крупнейший индийский импортер калия IPL подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия компания IPL подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене $230 за тонну на условиях CFR", - сообщили в пресс-службе.

30 апреля БКК сообщила о достижении соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) о новой цене китайского контракта. Он заключен по цене $220 с поставками в 2020 году.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За почти 7 лет своей деятельности БКК поставила белорусский калий в 133 страны.-0-

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