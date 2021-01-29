БКК подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская калийная компания подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию по цене $247 за тонну, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"Между Белорусской калийной компанией и нашим долгосрочным стратегическим партнером в Индии - компанией IPL успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений на индийский рынок по цене $247 за тонну на условиях CFR", - сообщили в пресс-службе.

"Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового калийного рынка с потенциалом дальнейшего укрепления цен", - прокомментировали в БКК.

БКК подчеркивает, что "в основе заключенного соглашения лежит высокий уровень взаимного доверия и уважения, единое видение рынка и общее стремление к его гармоничному и устойчивому развитию".

Как сообщалось, предыдущий контракт с индийской IPL был подписан в мае 2020 года по цене $230 за тонну.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК поставила белорусский калий почти в 140 стран.-0-