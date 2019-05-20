БКК подписала меморандум с CNAMPGC по поставкам в Китай калийных удобрений в контейнерах

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская калийная компания" подписала меморандум с китайской CNAMPGC по поставкам в КНР калийных удобрений в контейнерах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"С января 2019 года БКК и ее ключевой партнер на китайском рынке, компания CNAMPGC, начали тестовый период контейнерных поставок, который подтвердил большой потенциал этого направления совместной работы и привел к подписанию нового меморандума о сотрудничестве между БКК и CNAMPGC, направленного на развитие контейнерных отгрузок на рынок КНР", - сообщили в пресс-службе.

Документ предусматривает поставки в Китай более полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах с 2019 по 2023 год. "Это является значительным объемом для данного типа отгрузок. Соглашение стало весомым дополнением к ранее подписанному пятилетнему меморандуму о сотрудничестве по поставкам калийных удобрений в адрес CNAMPGC", - добавили в пресс-службе.

В Белорусской калийной компании также отметили, что развитие контейнерных отгрузок калия в Китай представляет собой перспективное направление, так как создает более высокий уровень сервиса. БКК уделяет большое внимание организации контейнерных поставок в целом: по результатам 2018 года данный вид отгрузок составляет порядка 10% от общего экспорта.

Фото БКК

Меморандум подписали генеральный директор Белорусской калийной компании Елена Кудрявец и заместитель генерального директора CNAMPGC Ван Бэй.

Подписание документа состоялось во время визита руководства Всекитайской ассоциации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC в Беларусь 16-19 мая, которое посетило БКК и ознакомилось с производством ОАО "Беларуськалий".

Говоря о результатах белорусского поставщика на рынке КНР, председатель Совета директоров ACFSMC Ван Ся сказала: "По мере изменения структуры спроса на удобрения в Китае адресное и высокоэффективное логистическое сопровождение уже стало важной потребностью. В этой связи мы очень рады подписанию меморандума о сотрудничестве между БКК и CNAMPGC в части поставок калийных удобрений в контейнерах, мы уверены, что такой формат станет новой вехой в нашем сотрудничестве. Кроме того, уверены, что в дальнейшем CNAMPGC будет своевременно и эффективно продвигать высококачественную продукцию БКК на рынке конечных потребителей, что позволит внести совместный вклад в повышение качества и эффективности китайского сельского хозяйства на этом важном этапе модернизации структуры рынка удобрений".

Елена Кудрявец, подчеркивая важность визита представительной делегации и подписания нового документа, отметила: "Наше плодотворное сотрудничество с ACFSMC и CNAMPGC основано на обоюдном стремлении к постоянному развитию и росту. Контейнерные поставки создают новую нишу в нашем взаимодействии, а подписанный меморандум станет еще одним шагом в развитии калийного бизнеса CNAMPGC в Китае. Со своей стороны БКК намерена продолжить оптимизацию поставок калия на рынок КНР, совершенствуя логистические решения, адаптируясь к потребностям сельского хозяйства этой страны и подтверждая широкие перспективы взаимодействия между Беларусью и КНР".

Белорусская калийная компания - один из крупнейших экспортеров калия в мире. По результатам 2018 года доля БКК в мировом экспорте калийных удобрений составила рекордные 20,5%. География экспорта БКК составляет почти 130 стран.

Ассоциация кооперативов снабжения КНР - государственный орган, задачей которого является обеспечение сельского хозяйства всеми необходимыми средствами производства, включая удобрения, средства защиты, оборудование. Ассоциация находится в прямом подчинении Государственного совета КНР, фактически выполняя функции специализированного министерства.

CNAMPGC - торговый орган Ассоциации кооперативов снабжения и один из крупнейших игроков на рынке минеральных удобрений Китая.-0-