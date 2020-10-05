БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусская калийная компания" впервые поставило калий в Китай по Северному морскому пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"Сегодня, 5 октября, из порта Клайпеда в Китай впервые прибыли по Северному морскому пути (через воды Северного Ледовитого океана и затем через Берингов пролив) два судна с белорусским хлористым калием", - проинформировали в пресс-службе.

Срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт. "Этот смелый проект подчеркивает стремление БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того вносит значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы "Один пояс, один путь", - добавили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений.-0-