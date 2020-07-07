"БКМ Холдинг" отправит в Кишинев 35 комплектов для сборки троллейбусов

Фото "БКМ Холдинг"
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" и Дирекция городского электрического транспорта Кишинева заключили договор на поставку 35 единиц машинокомплектов для сборки троллейбусов в столице Молдовы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "БКМ Холдинг".
Договором предусмотрена поставка 30 машинокомплектов троллейбусов модели 321, а также 5 машинокомплектов для сборки сочлененных троллейбусов модели 43303.
При этом машинокомплекты сочлененных троллейбусов модели 43303 "БКМ Холдинг" поставит для Кишинева впервые.
Согласно договору первая поставка запланирована на август. Вся партия будет отправлена до конца года.-0-