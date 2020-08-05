"БКМ Холдинг" поставит Минску 9 электробусов

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" поставит "Минсктрансу" 9 низкопольных электробусов модели Е321 до конца этого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Впервые для Минска будут поставлены электробусы на базе литиевых батарей, обеспечивающих автономный ход не менее 50 км на одной зарядке. С использованием действующей зарядной инфраструктуры суточный пробег машины может составить до 300 км", - рассказали в пресс-службе.

Пассажирский салон и кабина водителя будут оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения. В электробусах также предусмотрена установка USB-розеток, WiFi-роутера, медиасистемы в салоне и теплых кнопок на пассажирских дверях. На остановке будут открываться не все двери сразу, а только те, через которые пассажиры собираются войти или выйти.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие изготавливает троллейбусы, вагоны трамвайные пассажирские и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-