27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "БКМ Холдинг" в 2021 году поставит Минску 75 троллейбусов с автономным ходом. Об этом сказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Владимир Король во время рабочего визита премьер-министра на предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы вышли на опережающий темп развития производства и очередной год закончим с плюсом по многим показателям. Рост по количественному выпуску техники в сравнении с прошлым годом ожидается в пределах 20% (собрано около 300 единиц), по выручке - в пределах 10%. Экспорт составит около 96,5%. Свою продукцию мы поставили в Таджикистан, Казахстан, Грузию, Украину, Россию, Молдову. Что касается внутреннего рынка, в следующем году планируем поставить Минску 75 троллейбусов с автономным ходом", - сказал Владимир Король.

На предприятии также рассматривают возможность работы по контрактам жизненного цикла. "Наша техника непростая, и заниматься ее обслуживанием довольно сложно для эксплуатирующих организаций, поэтому мы видим перспективы в этом направлении", - рассказал он.

Гендиректор отметил, что локализация по модельному ряду достигает от 60% до 80%.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие изготавливает троллейбусы, вагоны трамвайные пассажирские и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-