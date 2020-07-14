"БКМ Холдинг" завершил поставку сочлененных троллейбусов для Санкт-Петербурга

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" завершило поставку сочлененных троллейбусов особо большой вместимости модели 43303 Vitovt Max II для Санкт-Петербурга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Партию из 20 троллейбусов этой модели приобрел в лизинг СПб ГУП "Горэлектротранс". Конкурс на поставку был выигран совместно с ООО "Промагролизинг-Центр" и ООО "Белрус" - официальным дилером "БКМ Холдинг" в России.

"Современные троллейбусы четвертого поколения оборудованы системой наклона кузова к посадочной площадке и откидной аппарелью. В салоне установлены USB-розетки, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, медиасистема для информирования пассажиров и система электронного контроля оплаты проезда", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, до этого за последние три года город приобрел 35 троллейбусов с автономным ходом модели 32100D и 16 - модели 321 производства "БКМ Холдинг".

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие изготавливает троллейбусы, вагоны трамвайные пассажирские и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-