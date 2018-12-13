БМЗ более чем на 70% увеличил продажи в дальнее зарубежье для отрасли автомобилестроения

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" за 11 месяцев этого года увеличило продажи в дальнее зарубежье для отрасли автомобилестроения более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такие данные озвучены на расширенном совещании субъектов товаропроводящей сети БМЗ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В целом за 11 месяцев БМЗ экспортировал около 1 млн 845 тыс. т продукции на сумму более $1,155 млрд. Темп роста к аналогичному периоду 2017-го в натуральном выражении составил 106,6%, в денежном - 128%.

"На фоне общего роста экспорта стоит отметить существенное увеличение продаж металлопродукции, предназначенной для автомобилестроительной отрасли. Объемы ее реализации в дальнее зарубежье в этом году выросли более чем на 70%", - подчеркнул Александр Олесик.

Постоянными потребителями данной продукции являются более 20 признанных мировых компаний. Всего в 2018 году для мировой автомобильной промышленности заводом отгружено свыше 90 тыс. т проката почти на $55 млн.

Что касается экспорта в целом, то более 86% выпущенной продукции БМЗ отгрузил за рубеж. География поставок насчитывает 66 стран мира, и это лучший результат за последние восемь лет. "В 2018 году основным рынком для БМЗ осталась Европа, на ее долю приходится почти половина экспорта предприятия - 48,4%, на Россию - 18,0% , на Ближний Восток - 11,5%, на Африку - 9%, остальное - на страны Юго-Восточной Азии и Северной Америки. По-прежнему важным для завода является рынок США, его доля в экспорте сохранилась на уровне прошлого года и составляет около 4%", - уточнил пресс-секретарь.

Александр Олесик отметил существенную роль в продвижении продукции БМЗ на мировом рынке товаропроводящей сети (ТПС), состоящей из совместных предприятий, торговых домов и дистрибьюторов. "Через ее завод реализует около 65% своей продукции. Работа компаний ТПС за этот период на расширенном совещании была оценена положительно. Среди лидеров, показавших наибольший рост к уровню 2017 года, отмечены торговый дом "БМЗ-Балтия" (плюс 52,1%), компании RMZ (34,9%) и Belmet (21,3%)", - пояснил собеседник.

На совещании обсудили вопросы прохождения сертификаций, укрепления позиций на новых рынках и диверсификации экспорта. Особое внимание уделили работе в условиях наблюдающихся торговых войн на мировом рынке стали. В частности, директор юридической компании Van Bael & Bellis Юрий Рудюк охарактеризовал ситуацию с пошлинами на рынке ЕС и озвучил позицию БМЗ. "Завод выступает за открытую торговлю, но в случае если Европейская комиссия примет решение, что действительно сложились условия для введения ограничений, БМЗ отстаивает позицию индивидуального квотирования, обеспечивающего производителям исторически сложившееся присутствие на рынке", - сказал он.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-