БМЗ договорился о поставке продукции на $100 млн на выставке "ЭКСПО-2020"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном павильоне Беларуси на "ЭКСПО-2020" прошли дни Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского металлургического завода. Делегацию возглавил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, а интересы предприятия представил генеральный директор БМЗ Дмитрий Корчик.

На "ЭКСПО-2020" Гомельский регион представил несколько презентаций, посвященных инвестиционному и торгово-экономическому потенциалу области. Также представители белорусских предприятий провели переговоры с деловыми кругами ОАЭ и других стран. Как сообщили в пресс-службе БМЗ, итогом бизнес-встреч стало подписание солидного пакета документов о взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, подписано несколько контрактов на поставку продукции Белорусского металлургического завода на сумму более $100 млн.

В Дубае (ОАЭ) с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года проходит всемирная выставка "ЭКСПО-2020". На ней представлено более 200 участников из 190 стран мира.-0-