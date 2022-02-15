БМЗ экспортировал металлопродукции в 2021 году почти на $1,4 млрд

15 февраля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод в 2021 году экспортировал продукции почти на $1,4 млрд, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дмитрий Корчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об итогах прошлого года, руководитель констатировал, что все доведенные показатели и индикаторы выполнены. Тем роста экспорта превысил 140%. "По итогам прошлого года практически $1,4 млрд мы принесли в страну", - уточнил Дмитрий Корчик. Экспортная карта БМЗ в прошлом году включала более 50 стран. "Основные традиционные рынки - Европа, Российская Федерация, страны СНГ. Параллельно занимаемся диверсификацией экспорта - это африканские страны. Где-то появились новые, где-то мы увеличили объемы поставки. Доля африканских и азиатских стран по итогам прошлого года немного увеличилась в общем объеме экспорта", - сказал Дмитрий Корчик.

По его словам, в минувшем году предприятию удалось серьезно подтянуть показатели по выручке, эффективности финансово-экономического состояния, что в свою очередь позволило поднимать заработную плату, реализовывать инвестиционные проекты. "Один из крупных проектов - пылегазоулавливающая установка на третьей печи. Проект был надолго заморожен, теперь появились возможности, ресурсы, чтобы реанимировать", - привел пример гендиректор.

По объему производства предприятие сработало на уровне 2020 года, при том, что с IV квартала была остановлена печь №3.

"Все это дало нам возможность не привлекать кредитные ресурсы. В прошлом году мы полностью работали на самофинансировании. Хотел бы отметить и поддержку главы государства, правительства, которая была оказана в начале года. Эта существенная поддержка позволила нам выровнять финансовые потоки, стабилизировать работу предприятия, потому что год начинался тяжело", - подчеркнул Дмитрий Корчик.

"На сегодняшний момент мы полностью обеспечены заказами. Основная задача - работать и не подводить партнеров", - добавил руководитель.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры.-0-