БМЗ наращивает экспорт продукции на внешние рынки

24 июля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" наращивает экспорт на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня БМЗ восстанавливает привычный режим работы. "По итогам июля прогнозируется рост объемов выплавки стали на 18% по сравнению с предыдущим месяцем. Положительная динамика ожидается по показателям экспорта и объему полученной выручки", - рассказали на предприятии.

Как крупный экспортер, БМЗ ощутил влияние коронавируса на мировую экономику. "Больнее всего пандемия сказалась на метизном производстве, в частности, на реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы его закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты. Постепенно рынки оживляются. Как результат, в июле на БМЗ прогнозируется увеличение производства металлокорда более чем на 70% по сравнению с предыдущим месяцем. Оно должно превысить отметку в 5,4 тыс. т. Существенный рост ожидается и по таким позициям, как бортовая бронзированная проволока и проволока стальная", - отметили на БМЗ.

За первое полугодие 2020 года на заводе выплавили 1 млн 250 тыс. т стали, которая переработана в прокат, горячекатаные трубы, металлокорд и различные виды проволоки. Более 80% металлопродукции отгружено на экспорт. География поставок - 49 стран. В числе самых крупных импортеров - Россия, Израиль, Литва, Германия и Нидерланды.

Несмотря на внесенные пандемией коррективы на внешних рынках, завод продолжает работу. Производственные мощности загружены в соответствии с заказами, что фактически исключает наличие складских запасов. Сейчас их уровень соответствует 3,5 дня работы предприятия. "Такой подход позволяет сохранить коллектив, а также позиции на мировом рынке. Способствует этому и активная работа над повышением эффективности продаж и сокращением издержек", - подчеркнули на заводе. Так, в 2020 году внедрен новый инструмент реализации спотовых видов металлопродукции - продажи через площадку Белорусской универсальной товарной биржи. Это позволяет активно привлекать клиентов с географически близких рынков Польши и Украины.

Продолжается работа по диверсификации сбыта. "В текущем году с бортовой бронзированной проволокой удалось выйти на рынок Италии, с литой заготовкой - Кении. Более чем на 50% к аналогичному периоду 2019 года вырос в натуральном и стоимостном выражениях экспорт в Австрию, Испанию, Польшу, Финляндию, Францию и Швейцарию. Заметно увеличились продажи в США, Сингапур, Буркина-Фасо, Гану и Кению", - рассказали на предприятии.

Работают металлурги и над сокращением издержек. "По оперативным данным за январь - июнь, экономический эффект от проводимых мероприятий составил Br79,3 млн, или 6,3% от себестоимости произведенной продукции", - уточнили на БМЗ.

По прогнозам специалистов, диверсификация рынков сбыта, выпуск новых видов продукции и сокращение издержек производства позволят БМЗ по итогам июля выйти на безубыточную работу.

Премьер-министр ознакомился с производством предприятия, на повестке дня также совещание с руководством и встреча с коллективом предприятия.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой, производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-