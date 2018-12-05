БМЗ освоил производство нового вида металлокорда для крупногабаритных шин

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отгрузило опытную партию нового вида металлокорда для крупногабаритных шин, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В ОАО "Белшина" отправлены 252 катушки металлокорда для крупногабаритных шин конструкции 50л35/20НТ.

"Металлокорд для крупно- и сверхкрупногабаритных шин (КГШ и СКГШ) на БМЗ выпускается в сталепроволочном цехе №2. Ключевым потребителем данной продукции является ОАО "Белшина". По заказам этого предприятия освоено производство девяти конструкций. Еще пять выпускается для зарубежных компаний", - рассказал пресс-секретарь. Всего за 11 месяцев этого года БМЗ отгрузил 230 т металлокорда для КГШ и СКГШ предприятиям в Беларуси и Чехии.

По словам собеседника, металлокорд, используемый для производства крупногабаритных шин, отличается повышенной прочностью. Такая характеристика достигается за счет большого количества сплетенных латунированных нитей. Так, в выпускаемых на БМЗ конструкциях для КГШ и СКГШ число таких нитей в зависимости от спецификации варьируется от 49 до 190. "Самый же толстый вид металлокорда способен удержать вес 28 взрослых человек", - добавил Александр Олесик.

На предприятии ожидают, что после установки еще одной канатной машины итальянской фирмы GCR будет увеличен объем выпуска металлокорда КГШ и СКГШ, расширен его номенклатурный ряд. Новое оборудование, которые было приобретено при поддержке республиканского инновационного фонда для развития материальной базы заводского исследовательского центра, должно поступить на предприятие до конца этого года.

В настоящее время на БМЗ освоено производство более ста различных конструкций металлокорда. По оперативным данным, в январе-ноябре на предприятии выпущено свыше 83 тыс. т данной продукции, которая экспортировалась в 17 стран мира. Лидерами по потреблению белорусского металлокорда являются шинные заводы из России, Германии, Чехии, Румынии и Словении.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-