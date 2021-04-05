БМЗ освоил производство семи новых видов металлопродукции

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" освоило производство семи новых видов металлопродукции с начала 2021 года. Новые позиции в перечне появились под заказы потребителей, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Среди добавленных позиций - новые виды арматуры, круглого проката, горячекатаных бесшовных труб и проволоки. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки предприятия за счет этого увеличился до 30%.

"Один из новых видов продукции - сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. Технология его производства была разработана по заказу известного немецкого производителя автокомпонентов. Наряду с традиционно строгими требованиями к механическим и химическим характеристикам к данному прокату предъявляются высокие запросы по качеству поверхности: минимальная глубина поверхностных дефектов и обезуглероживания. Это позволяет потребителю оптимизировать собственный производственный цикл. Техническим службам завода в тесной связке с производственниками удалось добиться необходимого результата. В адрес потребителя уже осуществлена первая поставка. Есть договоренности по отгрузкам на первое полугодие 2021 года", - рассказал пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

За январь - март БМЗ экспортировал металлопродукции в 44 страны мира на более чем $300 млн. Доля круглого металлопроката, предназначенного для автомобилестроения, - около 10% в объеме экспорта. В этом году данная продукция поставлялась в 22 страны. Лидерами ее потребления являются Германия, Польша, Италия и Норвегия.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой, производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-