БМЗ отгружает на экспорт более 80% производимой холоднодеформированной арматуры

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отгружает на экспорт более 80% всей производимой холоднодеформированной арматуры, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Так, по итогам 8 месяцев этого года завод реализовал за пределы страны 97,7 тыс. т данной продукции более чем на $44 млн. Ключевым импортером является Германия. Поставки осуществлялись также в Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию и Австрию.

Александр Олесик отметил, что один из видов холоднодеформированной арматуры - гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 в мотках диаметра 4-5 мм - получил диплом победителя на республиканском профессиональном конкурсе "Лучший строительный продукт года - 2020".

"Данная гладкая арматура используется в качестве распределительной и монтажной, часто служит материалом для изготовления монтажных петель, армирования тротуарных плиток, порогов, небольших столбов, арматурных каркасов фундаментов и др.", - уточнил пресс-секретарь.

Он обратил внимание, что БМЗ участвует в конкурсе "Лучший строительный продукт" с 2010 года и регулярно становится его победителем.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры.-0-