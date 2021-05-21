БМЗ планирует новые поставки в Италию

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. БМЗ укрепляет сотрудничество с итальянскими партнерами - есть договоренности о новых поставках, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Ряд соглашений достигнут белорусской промышленной делегацией по итогам серии эффективных переговоров с различными компаниями и структурами севера Италии. В состав делегации входили первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько и генеральный директор ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дмитрий Корчик. По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе подразумевающие увеличение отгрузок продукции БМЗ.

Во время визита в Триест подписаны крупные соглашения о реализации на 2022 год такой металлопродукции, как бесшовные трубы и круглый металлопрокат, предназначенный для отрасли автомобилестроения и производства подшипников. "С одним из ведущих производителей последних были достигнуты соглашения о развитии Минского подшипникового завода, входящего в состав холдинга "БМК". Проведены переговоры и о поставках арматуры с крупной строительной компанией, работающей по всему миру. Плодотворной стала встреча с представителями банковских структур. По ее итогам согласовано выделение финансирования для БМЗ на осуществление экспортной и инвестиционной деятельности предприятия", - рассказал пресс-секретарь.

Активный обмен предложений о совместной работе имел двусторонний характер, отметили на предприятии. К примеру, представители торгово-промышленной палаты зоны Венеция-Джулия проявили интерес к сотрудничеству с БМЗ и другими белорусскими промышленными предприятиями. Администрация свободного порта Триеста выступила с предложением об альтернативных вариантах доставки в Италию продукции БМЗ. Для обсуждения реализации инициатив стороны договорились об ответном визите. Представительная делегация итальянских деловых кругов посетит Беларусь для изучения перспектив в коммерческом, кредитно-инвестиционном сотрудничестве и промышленной кооперации.

"Италия традиционно входит в топ-10 ключевых стран-импортеров белоруской металлопродукции. По итогам работы за январь - апрель 2021 года экспорт БМЗ в эту страну превысил $12 млн, что составляет 134% к аналогичному периоду предыдущего года. Наибольший рост как в натуральном, так и денежном выражениях на итальянском рынке наблюдается по таким позициям, как бесшовные трубы и проволока РМЛ", - добавил Александр Олесик.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-