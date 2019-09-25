БМЗ планирует по итогам года отгрузить металлопроката для мирового автомобилестроения на $70 млн

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" продолжает укреплять позиции на мировом рынке стали в сегменте продукции для автомобилестроения и по итогам первого полугодия отгрузило металлопроката для данной отрасли более чем на $35 млн. К концу года эту цифру завод планирует удвоить, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Собеседник отметил, что работу по поставкам проката для автомобилестроения БМЗ начал еще в 2015 году с вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2. С того момента предприятие прошло одобрение на поставки 65 видов металлопродукции у 35 компаний автомобилестроительной отрасли. Среди них такие маститые потребители, как Hirschvogel и Mahindra Forgings, выпускающие комплектующие для ведущих мировых автоконцернов Daimler, Volkswagen, Renault и др.

На поиск новых потребителей на заводе нацелена работа различных служб. Так, в этом году после четырехлетнего процесса одобрения БМЗ получил первый промышленный заказ в объеме 900 т катанки от одного из ведущих европейских производителей пружин амортизаторов. Начаты и стабильные поставки продукции для завода "БелЗАН", который входит в число крупнейших в России производителей специального крепежа для автомобилестроения. Первый опытный заказ на круглый прокат в этом году БМЗ получил и от известного производителя подшипников - компании SKF. Параллельно ведутся работы по расширению сотрудничества с другими потребителями: Krasnik (Польша), ZKL-Brno (Чехия), Schaeffler (Германия).

Увеличиваются объемы поставок круглого проката для крупнейшего европейского производителя автокомпонентов - компании Hirschvogel, заводы которого расположены в Германии, Польше, Мексике и США.

Наряду с наращиванием экспортного потенциала БМЗ активно работает и с отечественными потребителями. Например, по заказу завода "Белкард" освоен выпуск проката из новой марки стали, обладающей повышенной прокаливаемостью.

АО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-