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24 августа 2020, 11:15

БМЗ планирует увеличить выпуск металлокорда и проволоки по итогам августа

Фото из архива
Фото из архива

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" наращивает загрузку метизных цехов. По итогам августа планирует произвести и отгрузить около 30 тыс. т продукции сталепроволочных цехов - металлокорда и проволоки различного назначения, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Прогнозируемый показатель почти на треть больше, чем по итогам мая, когда на мировом рынке стали из-за коронакризиса наблюдалось резкое снижение спроса. "Производство сталепроволочных цехов БМЗ, в частности, выпуск металлокорда и бортовой бронзированной проволоки, более всего ощутило на себе последствия влияния коронакризиса на мировую экономику. Из-за приостановки работы крупных европейских шинных компаний в период пандемии потребление данной продукции резко сократилось. Однако сейчас наблюдается стабильное наращивание загрузки метизных цехов", - рассказали на БМЗ.

Если в мае производство металлокорда отмечалось низкими для завода показателями, то за июнь-июль оно увеличилось на 117%. По итогам августа по сравнению с маем, ожидается рост на 150%, уточнили на предприятии.

На БМЗ отметили также, что в текущем месяце потребители металлокорда и бортовой бронзированной проволоки наряду с контрактными объемами разместили на БМЗ дополнительные заказы почти на 1 тыс. т данной продукции. Речь идет о шинных заводах, расположенных в Сербии, Германии, России, Румынии, Венгрии и Чехии. В настоящее время коллектив завода работает над выполнением принятых обязательств перед потребителями.

По итогам 7 месяцев 2020 года БМЗ экспортировал почти 1,2 млн т металлопродукции в 50 стран мира. Среди лидеров ее потребления - Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

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