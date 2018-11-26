БМЗ планирует в 2019 году увеличить поставки продукции в Сенегал

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ управляющая компания холдинга "БМК" в 2019 году планирует в несколько раз увеличить отгрузку арматурного проката и катанки в Сенегал. Соглашения об этом подписаны во время визита специалистов БМЗ в эту страну, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Специалисты завода на минувшей неделе посетили страны Западной Африки - Сенегал и Гану, где провели переговоры с потребителями и переработчиками металлопроката. Во время визита в Сенегал были подписаны конкретные соглашения по поставкам на 2019 год с компаниями - импортерами катанки и арматурного проката. "Если в этом году объем экспорта арматуры БМЗ в Сенегал ожидается на уровне 3 тыс. т, то в 2019 году его планируется увеличить в несколько раз", - пояснил Александр Олесик.

В Гане специалисты БМЗ при поддержке представителей посольства Беларуси в Нигерии и по совместительству в Гане провели встречи в торгово-промышленной палате и Министерстве промышленности и торговли страны.

Пресс-секретарь БМЗ отметил, что при проводимой заводом диверсификации экспорта одним из важных направлений является продвижение металлопродукции на африканский рынок. В настоящее время страны Африки занимают 8,4% в общем объеме экспорта БМЗ. Белорусская металлопродукция отгружается в 15 стран этого континента. Лидерами по ее потреблению являются Египет, Алжир, Сенегал, Судан и Мавритания.

За 10 месяцев 2018 года БМЗ экспортировал в Африку металлопродукции на сумму около $89,5 млн, темп роста к аналогичному периоду 2017 года - 157%.

В целом экспорт ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" за январь-октябрь этого года составил 1,66 млн т металлопродукции на сумму свыше $1 млрд и уже на $50 млн превышает итоговый показатель 2017 года. В натуральном выражении темп роста к аналогичному периоду прошлого года сложился на уровне 107,6%, в денежном - 131,5%.-0-