БМЗ подписал соглашения на поставку металлопродукции в Россию на $40 млн

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" подписало соглашения на поставку металлопродукции в Россию на сумму около $40 млн. Такие договоренности достигнуты во время международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2019" в Москве, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Деловые встречи и переговоры представителей БМЗ с потенциальными партнерами завершились подписанием конкретных соглашений на поставку металлопродукции в 2020 году. Российские компании заинтересованы в приобретении бесшовных труб, катанки, конструкционного проката и проволоки для рукавов высокого давления. Как пояснили на заводе, традиционно Россия возглавляет топ-5 стран-импортеров белорусской металлопродукции.

"Металл-Экспо'2019" стала результативной для БМЗ не только в плане переговоров с потребителями. Предприятие успешно заявило о себе и на специализированных конкурсах. Так, имиджевый ролик БМЗ о металлургах отмечен специальной наградой за лучшую видеопродукцию в отрасли конкурса "Metal-Vision'2019". Золотую медаль конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций завоевал разработанный специалистами БМЗ справочник-атлас "Дефекты стальных заготовок и металлопродукции". Издание представляет собой обобщение уникального практического опыта работы завода за 1984-2018 годы", - рассказал Александр Олесик. Предприятие отмечено также кубком за "Лучшую экспозицию" и дипломом "За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг".

Выставка "Металл-Экспо" считается одним из главных событий в металлургической отрасли СНГ и собирает представителей сотен компаний из разных стран мира. Масштабный форум позволяет производителям продемонстрировать свой потенциал, ознакомиться с достижениями конкурентов и провести переговоры с потенциальными потребителями. БМЗ является постоянным участником этого форума.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-