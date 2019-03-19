БМЗ расширяет экспортные поставки в страны Африки

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" планирует нарастить свое присутствие на африканском континенте в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

За январь-февраль текущего года отгрузки в страны Африки значительно выросли как в натуральном, так и денежном выражениях, превысив 57 тыс. т. Это составляет около 15% в общем объеме экспорта завода. "Для закрепления данного результата в начале марта на БМЗ прошли переговоры с потенциальным потребителем из Сенегала. На встрече обсуждались сроки и объемы первых поставок, перспективы расширения экспорта в Нигер, Чад, Мали и Мавританию", - рассказал пресс-секретарь.

На предприятии отметили, что в течение 2016-2018 годов БМЗ значительно укрепил свое присутствие на африканском континенте. Так, в 2016 году в Африку было отгружено 89 тыс. т металлопродукции, в 2017-м - 209 тыс. т, а в 2018-м - 236 тыс. т. За это время в списке потребителей появились и новые страны: Алжир, Мали, Судан, Чад, Эфиопия. В минувшем году география африканского экспорта БМЗ насчитывала 14 стран.

Портфель заказов на поставки продукции БМЗ в Африку впервые был наполнен в 1998 году. Тогда качество белорусской металлопродукции смогли оценить такие страны-потребители, как Египет, Камерун, Марокко и Тунис. "Изначально основной объем поставок в Африку составляла литая заготовка. В настоящее время данный регион рассматривается заводом как альтернативный для поставок строительной арматуры и низкоуглеродистой катанки", - уточнил Александр Олесик.

Всего за январь-февраль 2019 года БМЗ экспортировал более 371 тыс. т металлопродукции в 43 страны мира.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-