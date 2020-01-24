БМЗ реализовал около 740 тыс. т инновационной продукции в 2019 году

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" реализовало потребителям около 740 тыс. т инновационной продукции по итогам 2019 года. Это практически треть от всего объема отгрузок, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Сумма поставок превысила Br770 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки составил 27,3%.

Как уточнили на БМЗ, в минувшем году на предприятии выпускали 265 видов инновационной продукции, 12 из которых были освоены впервые. "Так, начато производство новых видов сталей арматурных марок, горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли и легированной катанки. Также специалисты завода изготовили и отгрузили опытные партии 29 инновационных видов продукции: от проката для изготовления автокомпонентов для брендовых автопроизводителей до металлокорда для ведущих шинных компаний. Их внедрение и освоение в производстве запланировано после прохождения всех необходимых испытаний", - рассказал Александр Олесик.

С 2017 года Белорусский металлургический завод имеет статус научной организации. Большое внимание на предприятии уделяется исследовательскому и научному направлениям. Так, в 2019 году было выполнено около 150 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В периодических изданиях Беларуси, России и Италии опубликованы 64 научные статьи под авторством специалистов завода.

По итогам минувшего года на исследования и разработки БМЗ было направлено около Br16 млн. "Примечательно, что фактически все указанные средства были освоены собственными силами - сотрудниками исследовательского центра, технического управления, центральной заводской лаборатории и управления проектирования и реконструкции. В преддверии Дня белорусской науки самые активные и заслуженные из них были отмечены почетными грамотами и благодарностями БМЗ", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех производств, связанных одной технологической цепочкой, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт. -0-