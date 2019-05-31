БМЗ с литовскими партнерами наметил пути увеличения товарооборота и логистических услуг

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей деловых кругов Литвы во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Беларуси Андрюсом Пулокасом посетила ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Гости ознакомились с работой сталеплавильных и сортопрокатных цехов завода. Также во время переговоров со специалистами служб БМЗ обсудили пути увеличения взаимного товарооборота и расширения спектра логистических услуг.

Фото БМЗ

Намерения о дальнейшем укреплении сотрудничества высказали представители компании Baltic Shipping. "Многие годы оно успешно занимается экспедированием металлопродукции БМЗ, сопровождая ее до покупателей", - уточнили на предприятии. Для оптимизации логистики и времени складирования заводской продукции компания Klasco (одно из крупнейших универсальных грузовых обществ Клайпедского порта) предоставила причал для нужд БМЗ.

Производитель белорусской металлопродукции долгие годы сотрудничает с литовскими партнерами. Так, в минувшем году БМЗ экспортировал в эту страну свыше 150 тыс. т различных видов проката, труб, проволоки и фибры более чем на $80 млн. Доля Литвы в экспорте предприятия по итогам прошлого года составила 6,6%. Интерес сторон взаимный - БМЗ также импортирует литовское сырье и различные комплектующие для оборудования.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт. Интересы завода на территории Литвы представляет ЗАО "Торговый дом БМЗ-Балтия".-0-