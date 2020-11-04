БМЗ увеличил экспорт катанки в страны ЕС более чем на 20%

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в январе - сентября 2020 года экспортировало в страны Европейского союза более 200 тыс. т катанки, что составляет 122% к аналогичному периоду предыдущего года. Эта продукция занимает более четверти общего объема заводских отгрузок на рынок ЕС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.

В текущем году БМЗ экспортировал катанку в 13 стран Евросоюза. Поставки существенно возросли в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды - страны, ставшие для завода самым крупным импортером этой продукции в ЕС. Катанка также реализовывалась в Болгарию, Испанию и Словению, куда в минувшем году аналогичных отгрузок не было.

"Потребители катанки, произведенной на БМЗ, - европейские компании, занимающиеся производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин. За январь - сентябрь 2020 года БМЗ произвел более 650 тыс. т катанки. Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев этого года завод экспортировал катанки почти на $120 млн в 23 страны", - отметили в министерстве.-0-