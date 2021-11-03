БМЗ увеличил экспорт почти на 52% в январе-сентябре

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За 9 месяцев этого года ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало продукции на $1,085 млрд. Это на $370,9 млн больше, чем за такой же прошлогодний период. Темп роста составил 151,9%, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Доля экспорта за 9 месяцев нынешнего года составила 82,9% в натуральном и 82,8% в стоимостном выражении.

Наибольшим спросом на внешних рынках из прокатной продукции пользуется арматура в прутках, из метизной - металлокорд, бортовая бронзированная проволока, проволока РМЛ.

В январе-сентябре БМЗ поставлял продукцию в 52 страны. "В топ-5 стран с наибольшей долей в экспорте за 9 месяцев вошли Россия - 22,9%, Литва - 12,6%, Польша -12%, Германия - 8,7%, Израиль - 5,4%", - отметили на предприятии.

Также в этом году завод поставляет арматуру и проволоку РМЛ в Казахстан. "В рамках товарной диверсификации первые поставки проволоки РМЛ осуществлены в Болгарию, Малайзию и Марокко, литой заготовки - в Бразилию и Молдову, металлокорда - в Португалию и Канаду", - добавили на БМЗ.

Всего же по итогам 9 месяцев на БМЗ произведено 1,929 млн т стали. Темп роста к январю-сентябрю 2020-го - 102,2%. В действующих ценах объем произведенной продукции составил Br3,327 млрд (175,9%). Объем реализованной продукции (за вычетом налогов) - Br3,382 млрд (171,3%).

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-