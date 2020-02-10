БМЗ увеличил поставки в Африку на 80%

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в 2019 году отгрузило в страны Африки более 427 тыс. т металлопродукции на сумму свыше $167 млн. Темп роста к 2018 году в натуральном выражении составил 180,8%, в стоимостном - 153,4%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"В региональном распределении экспорта БМЗ по итогам 2019 года лидируют страны ЕС и Россия. Африка с долей 14,5% занимает третье место", - пояснил пресс-секретарь. Белорусские металлурги реализовывали в Африку преимущественно катанку, строительную арматуру и литую заготовку. География сбыта на африканский континент включает 16 стран. Две из них - Кения и Уганда - являются новыми рынками, куда впервые были осуществлены поставки катанки. Более половины реализуемой Белорусским металлургическим заводом продукции в Африку приходится на Египет.

"Стоит отметить, что в целом 2019-й характеризовался напряженной ситуацией на рынке металлопродукции из-за наблюдающегося протекционизма и падения цен. Так, снижение экспортной цены за 2019 год в среднем составило $69,4 за тонну, или 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5% существенно повлияло на эффективность продаж", - отметил Александр Олесик.

По итогам 2019 года БМЗ произвел 2,6 млн т стали, 2,3 млн т проката, 120 тыс. т труб и 366 тыс. т метизной продукции (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и других видов проволоки). На экспорт в 65 стран мира отправили 2,2 млн т металлопродукции на сумму $1,16 млрд. В топ ключевых импортеров металлопродукции предприятия вошли Россия, Германия, Египет, Литва, Нидерланды и Израиль.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех производств, связанных одной технологической цепочкой, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-