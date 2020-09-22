БМЗ увеличил продажи арматуры в Африку почти на 20%

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По итогам восьми месяцев 2020 года ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" при диверсификации продаж экспортировало в Африку арматуры более чем на $11 млн. Данный показатель почти на 20% превышает уровень аналогичного периода 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Пресс-секретарь отметил, что в январе-августе этого года БМЗ реализовал свыше 564 тыс. т арматуры, 90% которой отгрузили за пределы Беларуси. Завод экспортировал арматуру в 19 стран мира более чем на $200 млн. Самыми крупными потребителями являются Россия, Израиль, Литва, Украина и Великобритания. "Что касается африканского континента, то здесь импортеры данной продукции - Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гана. К слову, отгрузки в последнюю из перечисленных стран в нынешнем году в натуральном выражении увеличились троекратно", - сказал Александр Олесик.

В целом же, по оперативным данным, за восемь месяцев БМЗ экспортировал в 51 страну 1,4 млн т металлопродукции. Более 50% отгрузок приходится на Европу. Доля стран Африки в общем объеме экспорта за указанный период превышает 12%.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-