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Экономика
09 апреля 2020, 13:10

БМЗ увеличил в марте производство бортовой бронзированной проволоки на 20%

Фото БМЗ
Фото БМЗ

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК" произвело в марте 3938 т бортовой бронзированной проволоки, что на 20% больше аналогичного прошлогоднего периода. Этот показатель стал одним из самых высоких за последние годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За первый квартал текущего года БМЗ реализовал более 11 тыс. т бортовой бронзированной проволоки в 11 стран мира. В числе ключевых импортеров - Россия, Румыния, Польша, Португалия и Германия. "Потребителями продукции являются такие крупные производителе шин, как Michelin, ОАО "Нижнекамскшина", Continental, ОАО "Кордиант", Pirelli. Регулярно эта проволока отгружается и в адрес ОАО "Белшина", - рассказали на предприятии.

Бортовая бронзированная проволока используется как армирующий элемент части шины. На БМЗ освоено производство более 20 ее типов диаметрами от 0,89 до 2 мм. "Технические службы предприятия постоянно совершенствуют характеристики этой продукции и расширяют ее ассортимент. Это позволяет не только соответствовать запросам постоянных клиентов, но и находить новых. Так, в начале апреля заводские метизники произвели первую партию бортовой бронзированной проволоки для нового потребителя из Сербии", - отметили в пресс-службе.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% продукции отправляется на экспорт.-0-

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