БМЗ увеличивает экспортные поставки

18 марта, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод увеличивает экспортные поставки. Об этом шла речь во время посещения предприятия членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном, передает корреспондент БЕЛТА.

Артак Камалян ознакомился с деятельностью предприятия, посетил электросталеплавильный и сортопрокатный цеха, где выпускается продукция в том числе для потребителей из ЕАЭС. На встрече с руководством БМЗ также были подняты вопросы обеспечения производства основным сырьем.

Как отметили на предприятии, из стран, являющихся членами ЕАЭС, БМЗ активно сотрудничает с компаниями Российской Федерации. "Россия является важным поставщиком основного сырья и одним из самых крупных потребителей белорусской металлопродукции. Так, за январь - февраль 2021 года экспорт БМЗ в Россию превысил 58 тыс. т, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В денежном выражении экспорт в Российскую Федерацию превысил $43 млн, что на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года", - рассказали на БМЗ. Растут продажи таких видов металлопродукции, как арматура, конструкционный прокат, стальная проволока и металлокорд.

По оперативным данным, за январь - февраль БМЗ экспортировал в 41 страну металлопродукции примерно на $200 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года превышает 106%.

В планах члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии посетить ОАО "МТЗ", СЗАО "БЕЛДЖИ" и ОАО "БЕЛАЗ".

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт. На предприятии работают более 11,5 тыс. человек. Это компактный завод европейского уровня.-0-

Обеспечение сырьем металлургических предприятий обсудили министр ЕЭК и руководство БМЗ