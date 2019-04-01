БМЗ в 2018 году сэкономил за счет снижения издержек $118,6 млн

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект от внедрения мероприятий по снижению издержек в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" составил по итогам прошлого года $118,6 млн, или более 9% от себестоимости выпускаемой продукции. Такие цифры озвучил на отчетной профсоюзной конференции генеральный директор предприятия Анатолий Савенок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БМЗ.

Руководитель предприятия отметил, что минувший год сложился для завода достаточно успешно. Например, БМЗ удалось достичь объема выручки в $1,5 млрд (на 26% больше, чем в 2017-м), рентабельность продаж составила 8% (на 2 процентных пункта выше уровня 2017-го). Иностранным потребителям было отгружено 2 млн т металлопродукции на сумму $1,26 млрд. В географии экспорта появились новые страны Африки и Латинской Америки.

Помимо снижения производственных издержек, результативно завод отработал и по энергопотреблению - на 8,7% меньше, чем в предыдущем году, подчеркнул генеральный директор. Он пояснил, что достигнутые экономические показатели позволили заводу выполнить все социальные обязательства перед коллективом. Например, темп роста заработной платы составил почти 138%.

Объем инвестиций предприятия в социальную сферу превысил Br12 млн. "Из них более Br5 млн выделено непосредственно на содержание объектов социальной сферы, Br4,5 млн - на выплаты, предусмотренные коллективным договором. Почти по Br1 млн БМЗ направил на оздоровление детей сотрудников и доплаты к пенсиям ветеранов. Отдельной важной графой расходов предприятия являются инвестиции в охрану труда, которые в минувшем году превысили Br3 млн", - пояснили в пресс-службе.-0-