БМЗ в I квартале увеличил выручку почти на четверть

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выручка от реализации продукции ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" по итогам первого квартала 2019 года увеличилась на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила Br800 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Более 85% выручки принесли экспортные поставки. В первые три месяца года объем экспорта превысил $310 млн, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В первом квартале БМЗ отгрузил зарубежным потребителям из 48 стран 555 тыс. т металлопродукции. "В региональном распределении экспорта завода лидирующие позиции занимают страны ЕС, Россия и Ближний Восток, почти вдвое увеличились поставки в Африку. Если говорить о сбыте в разрезе стран, то в ТОП-5 ключевых импортеров металлопродукции предприятия входят Россия, Германия, Нидерланды, Израиль и Египет", - рассказали на предприятии.

С начала года на БМЗ наблюдается рост производства. Выпущено более 641 тыс. т стали, что почти на 32% больше по сравнению с уровнем первого квартала 2018 года. Произведено 586 тыс. т проката (132%), стальных труб - 35 тыс. т (103%), металлокорда - 24 тыс. т (103%), бортовой бронзированной проволоки - более 10 тыс. т (167%).

Уровень запасов готовой продукции составляет 6,9% среднемесячного объема производства, что соответствует двум дням работы завода. "Это свидетельствует о востребованности продукции на мировом рынке стали, а также реализации активной маркетинговой политики", - уточнили на БМЗ.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры.-0-