БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало продукции более чем на $430 млн по итогам работы за четыре месяца 2021 года. Это 123% к аналогичному периоду 2020 года, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Продукция поставлялась в 44 страны. Рост экспорта на 20% и более по итогам января - апреля получен по таким видам продукции, как арматура, конструкционный прокат диаметрами 20-80 мм, бесшовные трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Лидер поставок - стальная проволока. Рост выручки от ее продаж составляет почти 170% к аналогичному периоду 2020 года.

"Если говорить в разрезе регионов экспорта, то рост продаж БМЗ как в натуральном, так и денежном выражениях за январь - апрель наблюдается на рынках ЕС, Ближнего Востока и Америки. Перечень стран, входящих в топ-5 импортеров продукции БМЗ, в текущем году не изменился. Произошло лишь перераспределение их позиций. Лидерство по-прежнему удерживает Россия, далее идут Литва, Израиль, Германия и Польша", - рассказал пресс-секретарь.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-