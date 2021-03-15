БМЗ в январе-феврале вдвое увеличил экспорт труб в ЕС

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным за январь - февраль 2021 года, ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало в страны Европейского союза более 9 тыс. т горячекатаных бесшовных труб, что составляет 210% к аналогичному периоду предыдущего года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В январе - феврале этого года БМЗ реализовывал горячекатаные бесшовные трубы в 10 стран ЕС. Лидером потребления стала Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта продукции, уточнил пресс-секретарь.

Александр Олесик добавил, что за 2 месяца 2021 года на БМЗ произвели почти 21 тыс. т горячекатаных бесшовных труб - это более 120% к аналогичному периоду 2020-го. Свыше 90% продукции реализовано на экспорт. Темп роста превысил 113%.

Трубопрокатный цех БМЗ введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Он рассчитан на выпуск бесшовных горячедеформированных труб диаметром 21,3-168,3 мм и толщиной стенки 2,3-24 мм для широкого спектра отраслей: машиностроения, металлургии и металлообработки, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунального хозяйства. С момента пуска цеха в нем освоено производство 1069 типоразмеров труб из углеродистых и легированных марок стали. Продукцию поставляли в 52 страны.-0-