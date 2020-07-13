БМЗ в первом полугодии сократил экспорт продукции на 8%

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БМЗ сократил экспорт продукции на 8% по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" Дмитрий Корчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский металлургический завод за полугодие экспортировал продукции, если говорить в натуральном выражении, около 92%. Да, есть снижение, оно связано с закрытием ряда производств и снижением заказов как в автопроме, так и нефтяной отрасли", - отметил Дмитрий Корчик.

В целом, по его словам, сегодня завод работает стабильно. "Все производства работают где-то с небольшим снижением, но практически в полную загрузку. Мы обеспечены сырьем и материалами", - сказал он.

Как отметил глава БМЗ, в период пандемии предприятие не ушло со своих традиционных рынков и в непростых условиях стабильно обеспечивало заказы соответствующего качества. "В принципе, по динамике июля мы видим, что увеличиваются заказы на металлопродукцию европейских автопромовцев, прежде всего по металлокорду", - добавил он.

Говоря новых разработках, Дмитрий Корчик подчеркнул: "Благодаря инвестиционным вложениям, которые были сделаны в последние годы, мы сегодня имеем возможность активно заниматься новыми видами марок стали в соответствии с достаточно высокими требованиями автопроизводителей, в первую очередь европейских". По его словам, за 2019 год было освоено около 265 новых видов изделий. Сейчас процедуры апробирования и сертификации проходят около полусотни таких изделий.

БМЗ активно сотрудничает с академическими институтами, в частности БНТУ. "У нас есть колледж в Жлобине - филиал БНТУ. Всем молодым специалистам этого заведения, а это около 90%, мы предоставляем работу на предприятии. В 2017 году БМЗ получил статус научной организации, более 260 наших сотрудников занимаются новыми разработками", - рассказал гендиректор.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-