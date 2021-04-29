БМЗ вышел на рынок труб из нержавеющей стали

29 апреля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" начало поставки нового вида продукции - труб из нержавеющей стали, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

В настоящее время предприятие работает над выполнением первого соглашения на производство промышленной партии данной продукции. По имеющейся договоренности, до конца мая в адрес российского потребителя будет отгружено свыше 1 тыс. т труб с повышенным содержанием хрома.

"Активное освоение шельфовых месторождений нефти в мире существенно увеличило потребность в трубах из высокохромистых сталей, способных работать в условиях воздействия агрессивных сред. БМЗ как поставщик для нефтегазовой отрасли отреагировал на изменение спроса освоением производства нового вида продукции", - подчеркнул Александр Олесик.

Первую прокатку бесшовных труб из стали марки L80 типа 13Cr на БМЗ осуществили в конце 2020 года. "Освоение новой технологии проходило в несколько этапов. Они включали отработку настройки всех станов трубопрокатного цеха, а также режимов термообработки, необходимых для получения заявленных заказчиком механических свойств. В результате были произведены трубы, полностью соответствующие заявленным требованиям спецификации", - рассказал пресс-секретарь.

Уже в декабре 2020-го потребителю отгрузили опытную, а в феврале 2021-го опытно-промышленную партию труб. После их одобрения было достигнуто соглашение о сотрудничестве в промышленных масштабах.

Сейчас трубопрокатный цех БМЗ способен выпускать более 500 позиций труб углеродистого сортамента. В перечне производимой продукции представлены и трубы из высокохромистых нержавеющих сталей.

По итогам первого квартала 2021 года БМЗ экспортировало свыше 32 тыс. т труб, что почти на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Лидерами потребления данной продукции являются страны ЕС и Россия.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно экспортируется более 80% выпускаемой БМЗ продукции.-0-