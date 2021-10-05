БМЗ завершает реконструкцию пылегазоулавливающей установки

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. БМЗ приступил к завершающему этапу комплексной реконструкции пылегазоулавливающей установки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Белорусский металлургический завод продолжает реализацию проекта "Комплексная реконструкция пылегазоулавливающей установки (ПГУ-3)". Для его завершения с 5 октября остановлена работа дуговой сталеплавильной печи №3 (ДСП-3).

"За время остановки печи будет проведена реконструкция существующей системы улавливания и очистки отходящих газов от дуговой сталеплавильной печи №3 со строительством новой пылегазоулавливающей установки. Будут установлены новые дополнительные рукавный фильтр и подкрышный зонт, а также система мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу. Все это в комплексе позволит снизить объемы выбросов от сталеплавильной печи №3 на 460,41 т/год", - рассказали на предприятии.

Генеральный проектировщик УП "Белпромпроект" получил положительные заключения экологической и строительной экспертиз по проекту. Финляндская фирма поставила необходимое технологическое оборудование. На 1 сентября этого года фактический объем инвестиций с начала реализации проекта "Комплексная реконструкция ПГУ-3" составил более $12 млн.

"Нынешняя модернизация ПГУ-3 позволит повысить экологичность нашего производства. Основные работы по реконструкции будут производиться с октября 2021 года по февраль 2022-го. При этом завод будет продолжать работать, используя две из трех сталеплавильных печей", - подчеркнули на БМЗ.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-