БНБК наращивает экспорт кормовых добавок через биржу

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) наращивает экспорт кормовых добавок через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Более чем в полтора раза выросли экспортные биржевые котировки на кормовые добавки, реализуемые БНБК через Белорусскую универсальную товарную биржу. Так, если в середине января тонна L-лизин сульфата стоила в среднем $2,3 тыс., то в конце января текущего года цена достигла $3,7 тыс. В целом за январь сумма экспортных сделок, совершенных БНБК, увеличилась в два раза по сравнению с декабрем 2021 года. Продажи осуществлялись в рамках партнерства БУТБ и БНБК, направленного на развитие экспорта отечественной сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.

На бирже подчеркнули, что интерес БНБК к биржевому механизму связан с реализацией масштабного импортозамещающего и экспортно ориентированного инвестиционного проекта по выпуску высокопродуктивных комбикормов и премиксов. При этом площадка БУТБ послужила не только одним из важнейших каналов сбыта данной продукции внутри страны, но и обеспечила благоприятные условия для получения дополнительной выручки от экспортных поставок.

"В течение всего прошлого года корпорация использовала биржевую площадку как инструмент для закупки сырья и сбыта готовой продукции на внутреннем рынке, а в декабре сотрудничество с биржей перешло на новую ступень. Тогда была совершена первая сделка по экспорту L-лизин сульфата в Россию. Впоследствии БНБК регулярно участвовала в экспортных торговых сессиях, что и позволило нарастить объемы поставок кормовых добавок за рубеж. Причем за счет привлечения на торги целого ряда покупателей из стран СНГ и Западной Европы уровень конкуренции заметно повысился. В результате буквально за последние две недели экспортные котировки на L-лизин сульфат выросли на 60%, а если сравнивать с декабрем прошлого года - на 77%. Резкому повышению биржевых цен поспособствовал и продолжающийся дефицит L-лизина на мировом рынке из-за сокращения его производства в США, ограничение поставок из Китая и подорожание логистических услуг. В текущем году БНБК планирует поэтапно увеличивать выпуск своей продукции, что, безусловно, положительно скажется на сумме экспортных биржевых сделок, совершаемых корпорацией", - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.-0-