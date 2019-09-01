БНБК рассчитывает ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация рассчитывает после выхода на полную мощность ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн. Об этом сообщил директор департамента по стратегическому развитию и планированию БНБК Илья Снопков в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем создать полный цикл, кластер, который позволит обеспечить нашу страну и какую-то долю продукции (мы рассчитываем примерно около 50%) отправить на экспорт, получать валюту для нашей страны, - отметил Илья Снопков. - При выходе на полную мощность мы будем отправлять на экспорт продукцию порядка на $300 млн".

Премиальный рынок в этом плане - Европа, которая импортирует продукцию, получаемую после глубокой переработки зерна. "Занять там 5-10% (рынка - прим.БЕЛТА) не составит труда. Тем более, что на сегодня уже достигнут ряд договоренностей с крупными потребителями и подписаны соответствующие предварительные договора о намерении приобретения аминокислот белорусского производства", - добавил Илья Снопков.

По его словам, такого проекта, как БНБК, в мире нет, поскольку в одном месте будет полный биотехнологический цикл. Реализация данного проекта поставит Беларуси в один ряд с такими странами как Япония, Китай, США и Республика Корея.

Директор департамента по биотехнологиям БНБК Александр Бильдюкевич в свою очередь обратил внимание, что БНБК - это уникальный проект, где предусмотрена глубокая переработка зерна до финальной стадии - аминокислот. В свою очередь аминокислота является структурным элементом всех белков организма. "Мы вырабатываем три аминокислоты - лизин, треонин, триптофан. Это так называемые главные лимитирующие аминокислоты в животноводстве. Они нужны для правильной балансировки кормов. Недостаток этих аминокислот приводит к тому, что рост животного будет хуже", - пояснил он. Если же добавлять эти аминокислоты в рацион в нужном количестве, то привесы животных будут расти. В БНБК полагают, что с получением белорусских аминокислот и применением их в отечественном сельском хозяйстве мясо станет дешевле и качественнее.

Заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец подчеркнула, что отечественная продукция должна быть конкурентоспособна, особенно на экспортных рынках, и БНБК в этом может помочь. "Имидж белорусского продукта неоспорим. Однако наша продукция получается дорогая. Потому что корм не дает той отдачи, которую ждут. Мы планируем, что у нас будут построены три комбикормовых завода и завод по производству премиксов. Общая мощность производства при двухсменной работе - 550 тыс. т, при условии наработки рынков по реализации продукции мощности комбикормовых заводов позволят производить около 1 млн т сбалансированного концентрированного корма", - рассказала Надежда Котковец.

Строительство по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется строительство комплекса из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.-0-