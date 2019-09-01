ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 сентября 2019
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:56 Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли "Минску" в чемпионате Беларуси Спорт
21:48 Карпенко: основной материал в школе должен усваиваться в процессе урока Общество
21:19 ЦСКА победил "Арсенал", "Зенит" одолел "Спартак" в чемпионате России Спорт
21:13 БНБК рассчитывает ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн Экономика
20:24 Беларусь готова придерживаться информационного нейтралитета - Макаров Общество
20:19 Слоним передал Белыничам эстафету Дня белорусской письменности Общество
20:14 Депутат: при спокойном тоне Кремля некоторые политсилы ревниво отнеслись к визиту Болтона в Беларусь Политика
19:57 Появились первые данные экзитполов на выборах в восточной Германии В мире
19:26 В результате крушения самолета на Филиппинах погибли девять человек В мире
18:53 Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в Лиге чемпионов Спорт
18:40 Количество убитых в Техасе возросло до семи человек В мире
18:02 В Минске такси сбило велосипедиста Происшествия
17:57 Минское "Динамо" победило футболистов "Немана" в чемпионате Беларуси Спорт
17:55 Белорусско-итальянский бизнес-форум по зеленой экономике пройдет в октябре в Минске Регионы
17:44 Белорусские грации трижды стали бронзовыми призерами на этапе КМ в Казани Спорт
17:24 В Брестском районе женщина едва не погибла, оказавшись зажатой стеклом на двери машины Происшествия
17:18 Белорусские дзюдоисты остались без наград ЧМ в Токио Спорт
17:04 Минск в фотографиях Анатолия Дрибаса можно будет увидеть в Национальном историческом музее Афиша
16:44 Самолет Air Canada экстренно сел в Японии В мире
16:31 ФОТОФАКТ: Праздник ко Дню знаний прошел в Могилеве Регионы
16:17 Ураган "Дориан" у берегов США усилился до максимальной категории В мире
16:03 В Минске пара выносила из магазинов товар через магнитные рамки в специальной сумке Происшествия
15:34 В Витебске пенсионерка ушла в лес за грибами и пропала Происшествия
15:31 Национальную литературную премию вручили в Слониме Культура
15:09 Водитель мопеда погиб в ДТП в Городокском районе Происшествия
15:01 Петришенко: проведение Дня белорусской письменности в разных городах способствует их развитию Культура
14:44 Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу Регионы
14:21 Белорусские гребцы завоевали две олимпийские лицензии Спорт
14:14 Центр Слонима в День белорусской письменности превратился в праздничную площадку Культура
13:56 Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
01 сентября 2019, 21:13

БНБК рассчитывает ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация рассчитывает после выхода на полную мощность ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн. Об этом сообщил директор департамента по стратегическому развитию и планированию БНБК Илья Снопков в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем создать полный цикл, кластер, который позволит обеспечить нашу страну и какую-то долю продукции (мы рассчитываем примерно около 50%) отправить на экспорт, получать валюту для нашей страны, - отметил Илья Снопков. - При выходе на полную мощность мы будем отправлять на экспорт продукцию порядка на $300 млн".

Премиальный рынок в этом плане - Европа, которая импортирует продукцию, получаемую после глубокой переработки зерна. "Занять там 5-10% (рынка - прим.БЕЛТА) не составит труда. Тем более, что на сегодня уже достигнут ряд договоренностей с крупными потребителями и подписаны соответствующие предварительные договора о намерении приобретения аминокислот белорусского производства", - добавил Илья Снопков.

По его словам, такого проекта, как БНБК, в мире нет, поскольку в одном месте будет полный биотехнологический цикл. Реализация данного проекта поставит Беларуси в один ряд с такими странами как Япония, Китай, США и Республика Корея.

Директор департамента по биотехнологиям БНБК Александр Бильдюкевич в свою очередь обратил внимание, что БНБК - это уникальный проект, где предусмотрена глубокая переработка зерна до финальной стадии - аминокислот. В свою очередь аминокислота является структурным элементом всех белков организма. "Мы вырабатываем три аминокислоты - лизин, треонин, триптофан. Это так называемые главные лимитирующие аминокислоты в животноводстве. Они нужны для правильной балансировки кормов. Недостаток этих аминокислот приводит к тому, что рост животного будет хуже", - пояснил он. Если же добавлять эти аминокислоты в рацион в нужном количестве, то привесы животных будут расти. В БНБК полагают, что с получением белорусских аминокислот и применением их в отечественном сельском хозяйстве мясо станет дешевле и качественнее.

Заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец подчеркнула, что отечественная продукция должна быть конкурентоспособна, особенно на экспортных рынках, и БНБК в этом может помочь. "Имидж белорусского продукта неоспорим. Однако наша продукция получается дорогая. Потому что корм не дает той отдачи, которую ждут. Мы планируем, что у нас будут построены три комбикормовых завода и завод по производству премиксов. Общая мощность производства при двухсменной работе - 550 тыс. т, при условии наработки рынков по реализации продукции мощности комбикормовых заводов позволят производить около 1 млн т сбалансированного концентрированного корма", - рассказала Надежда Котковец.

Строительство по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется строительство комплекса из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.-0-

Теги
биотехнологии экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Ресурсы белорусских семей в I полугодии выросли на 12,7% до Br1318,4 в месяц
Фото из архива Сроки подключения ИП к системе контроля кассового оборудования перенесут
Фото из архива Беларусбанк прекращает прием денежных переводов "Стриж"
Фото из архива Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий стартует в Беларуси
Фото из архива Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро
Фото из архива Тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси увеличиваются на 3,7%
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной
"Этот праздник дорог каждому" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области
Теплая погода сохранится в Беларуси 2 сентября
Топ-новости
Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко
ДОСЬЕ: Ансамблю "Песняры" - 50 лет
Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро
ФОТОФАКТ: Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1"
ФОТОФАКТ: Праздник ко Дню знаний прошел в Могилеве
Минское "Динамо" победило футболистов "Немана" в чемпионате Беларуси
Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра и список запрещенных на борту вещей
В Витебске пенсионерка ушла в лес за грибами и пропала
Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open
Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41
В Брестском районе женщина едва не погибла, оказавшись зажатой стеклом на двери машины
Белорусские спортсменки завоевали две награды ЧЕ по боксу в Испании
Сроки подключения ИП к системе контроля кассового оборудования перенесут
Цены на некоторые марки сигарет изменяются в Беларуси с 1 сентября
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания День белорусской письменности в Слониме Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.