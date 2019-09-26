БНК планирует сохранить по итогам года экспорт нефтепродуктов на уровне 11 млн т

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нефтяная компания планирует, несмотря на ситуацию с грязной нефтью, сохранить по итогам 2019 года экспорт нефтепродуктов на уровне, аналогичном прошлому году, - 11 млн т. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания" Сергей Гриб сегодня на международной конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на ситуацию с грязной нефтью, по итогам года мы выйдем на те же объемы поставок, что и в прошлом году, то есть 11 млн т", - сказал Сергей Гриб.

Примерно 30% нефтепродуктов поставляется на рынок Украины, часть идет в направлении балтийских портов. "Что касается портов, мы видим, что в направлении Латвии в этом году объемы поставки немного просядут, Литвы - сохранятся на том же уровне, Эстонии - немного увеличатся. Начались первые поставки в направлении российских портов - около 200 тыс. т, - отметил заместитель гендиректора. - Что касается перспектив на следующий год по распределению наших экспортных потоков, мы планируем нарастить объемы поставки через литовские порты. Соответственно, в направлении Эстонии и Латвии они немного уменьшатся. В первую очередь это связано с тарифной политикой балтийских портов".

На вопрос о начале поставок нефтепродуктов в Украину трубопроводным транспортом, Сергей Гриб ответил, что в тестовом режиме уже прокачано 8 тыс. т. "Это одно из направлений поставок, вопрос обсуждаемый", - отметил он.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. Будут проанализированы основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, обсуждены технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.-0-