BNK (UK) Limited и Klaipеdos Nafta на два года продлили договор на перевалку нефтепродуктов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания АО Klaipеdos Nafta (KN) продлила долгосрочное сотрудничество с предприятием BNK (UK) Limited, которое принадлежит крупнейшему белорусскому экспортеру нефтепродуктов - ЗАО "Белорусская нефтяная компания", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт клайпедской компании.

Договор, действовавший с 2016 года, пролонгирован на два года (до 31 декабря 2021 года), при этом стороны смогут продлить его действие отдельной договоренностью. Документом предусмотрены возможности погрузки светлых и темных нефтепродуктов, произведенных на перерабатывающих предприятиях Беларуси.

По словам коммерческого директора, временно исполняющего обязанности гендиректора KN, Дарюса Шиленскиса, продленное сотрудничество позволяет в будущем надеяться на более крупные объемы погрузки нефтепродуктов, чем сейчас.

Сегодня нефтетерминал KN является одним из мощнейших на территории Балтийского региона. Klaipеdos Nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.-0-