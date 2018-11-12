"Бобруйскагромаш" планирует до конца года поставить аграриям в лизинг сельхозтехнику на Вr16 млн

12 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Промагролизинг" и ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" подписали меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в холдинге "Бобруйскагромаш".

Действие меморандума рассчитано до конца 2019 года. Основные задачи, которые ставят перед собой стороны, - установление тесных партнерских отношений, развитие долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества, развитие рынка лизинговых услуг в Беларуси, а также расширение экспортной географии сельскохозяйственной техники белорусского производства.

До конца 2018 года холдинг "Бобруйскагромаш" планирует поставить белорусским аграриям на условиях внутреннего лизинга сельхозтехнику на сумму более Вr16 млн. Активно стороны развивают и сегмент международного лизинга. В настоящее время в разной степени реализации находятся проекты лизинговых соглашений с конечными потребителями в России, Казахстане, Узбекистане, Монголии и некоторых других странах. В 2019 году стороны планируют расширить географию использования схемы международного лизинга при поставке техники бобруйского производства в первую очередь в страны Азии и Северной Африки.

Подписание меморандума стало новым этапом в развитии деловых взаимоотношений между сторонами, основы которых были заложены более 15 лет назад.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.

ОАО "Промагролизинг" образовано 6 февраля 2001 года для реализации проектов по переоснащению сельского хозяйства современной техникой. Сегодня компания является одним из ведущих лизинговых операторов Беларуси.-0-